RIVIVI il LIVE – Giuntoli a Radio Kiss Kiss: “Rinnovo Gattuso? Possibilista”

14:12 – Termina l’intervista con Cristiano Giuntoli.

14:11 – Osimhen è l’acquisto che ti dà maggiore soddisfazione della tua carriera? “Acquisto importante. Ne ho fatti anche tanti: Allan fu il primo. Alla fine gli acquisti sono importanti ma lo devono diventare sul campo. Osimhen lo deve dimostrare”.

14:10 – Rinnovi di Hysaj e Maksimovic? “Stiamo parlando con i loro entourage per trovare un accordo. Dobbiamo rispettare certi parametri e certi paletti. Vogliamo fargli capire che daranno protagonisti con noi”.

14:09 – Ottimista sul rinnovo di Gattuso? “Molto possibilista. Quando ci sono le componenti che vogliono la stessa cosa un accordo si può trovare”.

14:09 – Osimhen e Bakayoko? “Siamo contenti del lavoro svolto, però sappiamo che dobbiamo lavorare tanto con l’allenatore. Dobbiamo dare continuità con le cose buone fatte fino ad ora”.

14:07 – Rivoluzione sul mercato? “Siamo contenti, però adesso dobbiamo fare grandi cose per riportare il Napoli ai livelli che merita”.

14:06 – Rinnovo Gattuso? “Siamo molto contenti del lavoro fatto, in campo e fuori dal campo. Ha sposato totalmente la nostra causa, è arrivato in un momento delicato. Lui è molto contento di stare qua e un accordo lo si potrà trovare”.

14:05 – Benevento? “Partita molto difficile. La Roma ha vinto solo nei minuti finali. Il Benevento ha allestito una grande squadra per salvarsi”.

14:04 – Si concretizza poco? “Abbiamo pagato la gara contro l’Atalanta, servivano più cambi col senno di poi. Alla fine credo che contro il Benevento dovremo riscattarci”.

14:03 – Gattuso ha detto abbiamo avuto poca fame! “Ci può stare un po’ di attenzione in meno rispetto all’Atalanta, ma non ci deve stare. Giochiamo un calcio più verticale, dobbiamo andare contro gli alibi se vigliamo diventare una squadra importante”.

14:01 – AZ? “Perdere non fa mai piacere, nessuno se lo aspettava. L’AZ ha calciatori molto bravi, squadra organizzata che metterà in difficoltà tutti. Devo difendere il mio allenatore che non ha fatto tanti cambi, ma non poteva utilizzare Zielinski ed Elmas. Non ci dobbiamo attaccare al Covid o alla sfortuna”.

Il Napoli, si lecca le ferite dopo la sconfitta contro l’Az Alkmaar e si proietta alla sfida contro il Benevento, al “Vigorito”, per la quinta di campionato. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss interverrà il d.s. del club azzurro Cristiano Giuntoli sulla gara contro i sanniti e si analizzerà anche la gara di Europa League. Ilnapolionline.com vi terrà aggiornati in tempo reale.

