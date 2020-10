Liga – Elche-Valencia: I Franjiverdes si aggiudicano il derby

Elche-Valencia 2-1 Pomares (E) 19′, Fidel (E) 38′, Lato (V) 74′

Primo tempo. Dopo un’iniziale fase di studio la sfida si sblocca al 19′ col tiro dai 20 metri di Pomares che insacca per l’1-0 in favore dei padroni di casa, col passare dei minuti l’Elche alza il ritmo e al 38′ raddoppia le marcature col missile di Fidel a fil di palo. Nel finale di tempo non arriva la reazione ospite così al duplice fischio si va a riposo sul 2-0 per l’Elche.

Secondo tempo. Nella ripresa Guedes prova ad accorciare le distanze con un tiro a giro a lato di un soffio dal vertice dell’area, al 71′ Gabriel cerca il tiro dalla media distanza ma Badia in tuffo respinge in corner. Passano 3 minuti e il Valencia ritorna il partita con la precisa rasoiata di Lato dal limite dell’area, nel finale non arriva la reazione ospite così al triplice fischio l’Elche vola a 10 punti in classifica.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre scese in campo

Real Sociedad 11-Villarreal 11-Elche 10**-Real Madrid 10*-Getafe 10*-Cadice 10-Granada 10-Betis 9-Atletico Madrid 8**-Barcellona 7**-Siviglia 7**-Valencia 7-Osasuna 7-Athletic Bilbao 6-Celta Vigo 5-Eibar 5-Huesca 5-Alavés 4-Levante 3-Valladolid 3

*Una gara da recuperare

**Due gare in meno

A cura di Emilio Quintieri