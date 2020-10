La moviola – Al Napoli manca un rigore, solo due gialli nel finale di partita

Per arbitrare il debutto del Napoli in questa Europa League c’è il polacco Stefanski. Il primo dei due cartellini gialli si vede soltanto a nove minuti dalla fine, perché la partita fila via corretta al San Paolo. Dove l’Az vince con un episodio in cui la posizione di Svensson è ampiamente regolare, quando l’esterno va sul fondo e crossa arretrato per De Wit. Fuorigioco di Osimhen, quasi al quarto d’ora del primo tempo, in occasione del gol annullato: giusto intervenire, dopo il filtrante di Di Lorenzo. L’uomo della serata – De Wit – che manda di traverso la prima a Gattuso, viene poi punito per un brutto intervento su Politano. E nel finale fa anche ammonire Koulibaly: qui invece resta qualche dubbio. Lo stesso Osimhen è protagonista nell’azione in cui il Napoli chiede un rigore: la dinamica, però, non è tale da punire Svensson per il tocco col braccio. Qualche perplessità in più, nel finale, per il contatto tra lo stesso Svensson e Lozano.

