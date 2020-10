Un estratto dell’intervista fatta al direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli a Radio Kiss Kiss:

“AZ? “Perdere non fa mai piacere, nessuno se lo aspettava. L’AZ ha calciatori molto bravi, squadra organizzata che metterà in difficoltà tutti. Devo difendere il mio allenatore che non ha fatto tanti cambi, ma non poteva utilizzare Zielinski ed Elmas. Non ci dobbiamo attaccare al Covid o alla sfortuna”.