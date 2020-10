Giovanni Di Lorenzo: “Contro l’Az Alkmaar è mancato solo il gol. Testa al Benevento”

E’ stato tra gli ultimi a non mollare, anzi ha sfiorato di testa il gol del pareggio contro l’Az Alkmaar, ma non è bastato. Il terzino destro ex Empoli Di Lorenzo in mixed-zone, ha analizzato la partita di Europa League. “Gli elogi post-Atalanta? Non hanno inciso, anzi avevamo già la testa verso la gara contro gli olandesi. Purtroppo è mancato solo il gol, abbiamo fatto noi la partita, ma non è bastato per ottenere un buon risultato. Abbiamo imposto il gioco come ci ha chiesto il mister, ma siamo stati poco concreti. Ribadisco che non ha inciso il post-partita contro gli orobici. Adesso testa al Benevento dove per noi sarà una partita importante e vogliamo subito riscattarci”.

Fonte: CdS