Napoli: Strepitoso in campionato, deludente in Europa

Ecco il voto de Il Corriere dello Sport a mister Gattuso. Il tecnico del Napoli (voto 5) mostra una squadra a due facce. Bellissima contro la Dea del Gasp, molto confusa contro l’AZ.

Il Napoli che non ti aspetti, a due facce: ottimo in campionato, addirittura strepitoso con l’Atalanta, e poi deludente in Europa. Alla prima e con un avversario falcidiato dal Covid: onore agli olandesi, chapeau, ma Rino dovrà correggere una volta per tutte l’intermittenza della squadra.