Galli:”Prendere uno schiaffone può essere utile”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Filippo Galli, dirigente.

“Ho visto gli highlights, non è stato il Napoli che si aspettava. L’AZ Alkmaar però è una squadra complicata, gioca un buon calcio, non era una partita così facile come si poteva pensare. Peraltro è una squadra che sia in campionato che i campo internazionale si fa valere. Perdere in casa fa dispiacere, c’è qualche interrogativo in più, però immagino che Gattuso abbia parlato con la squadra il giorno dopo spiegando qualche errore che si è commesso.

Bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno, non si può sottovalutare niente e nessuno. Non è nelle corde di Rino questo tipo di atteggiamento. Prendere uno schiaffone può essere utile. Ora bisogna riprendere subito il cammino. Nella prossima partita si scontrano due panchine di lusso”.