Gaetano Letizia (dif. Benevento): “Temiamo la reazione del Napoli dopo la sconfitta di ieri”

Domenica alle ore 15,00 si giocherà la sfida di campionato al “Ciro Vigorito” di Benevento tra i padroni di casa e il Napoli nel derby campano. Ai microfoni di Radio Crc è intervenuto il terzino sinistro dei sanniti Gaetano Letizia. “Domenica affronteremo una grande squadra dovremo stare molto attenti in difesa, perché non vogliamo più concedere così tante palle gol come è successo in occasioni delle sconfitte contro Inter e Roma. Stiamo giocando bene, ma dobbiamo registrare qualcosa in fase passiva. La Serie A è tosta, ma il Benevento ha tutte le carte in regola per salvarsi. Anzi, il mio sogno è celebrare lo scudetto del Napoli e la salvezza del Benevento, così a fine stagione faremo una bella festa tutti insieme”. Dopo la sconfitta di ieri in Europa League al San Paolo contro l’Az Alkmaar, gli azzurri non hanno molta voglia di sorridere. “Infatti. Chi pensa che la sconfitta del Napoli abbia accresciuto la nostra convinzione di poter battere anche noi il Napoli, ma non è così – anzi, adesso temiamo che gli azzurri possano scaricare su di noi la rabbia per la battuta d’arresto in Europa League”. Secondo Letizia “Domenica per affrontare al meglio il Napoli dovremo stare molto attenti in difesa. Affronteremo calciatori molto veloci. In questo inizio di stagione mi ha impressionato molto Osimhen. E’ molto rapido, gioca con una spensieratezza incredibile e sta dando anche una mano in fase di non possesso”. Ma anche il Benevento ha le armi per ben figurare nel derby di domenica. “Inzaghi ci sta dando una grande carica saprà indicarci la strada per affrontare il Napoli e per centrare la salvezza. Rispetto alla prima stagione in A del Benevento, adesso stiamo giocando bene dall’inizio. Il presidente Vigorito e il ds Foggia si sono resi protagonisti di un mercato importante. I nuovi si sono subito integrati nello spogliatoio. Questo è successo anche perché hanno potuto contare fin da subito su un gruppo unito. Il Benevento è come una famiglia”. Infatti Inzaghi si comporta come un padre. “E’ molto attento alla nostra alimentazione mi ha sorpreso al bar a mangiare una crostata e non mi parla da tre giorni. Speriamo che mi perdoni al più presto”. Domenica sarà una gara speciale non solo per Letizia, ma anche per Maggio e Roberto Insigne, ex azzurri. “Maggio è un uomo vero – ha detto Letizia – la sua presenza in campo e negli spogliatoi è fondamentale. Roberto sente molto la sfida col Napoli. E’ rimasto male della mancata conferma in azzurro. Sono convinto che possa fare la differenza e dimostrare agli azzurri che sul suo conto si sono sbagliati. Magari potrebbe farli ricredere sul suo conto”. Infine, Letizia ha espresso un altro desiderio oltre allo scudetto del Napoli e la salvezza del Benevento. “Sogno la convocazione in Nazionale, se continuerò a fare bene col Benevento, magari finalmente arriverà la chiamata di Mancini”.

La Redazione