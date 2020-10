(Formazioni) Pippo Inzaghi punta sugli ex Maggio e R. Insigne. Cambio modulo per Gattuso

Il Napoli, cercherà di ripartire in campionato contro il Benevento, per dimenticare la sconfitta contro l’Az Alkmaar. Allo stadio “Ciro Vigorito” i sanniti cercheranno di dimenticare il k.o. subito contro la Roma e manderà in campo gli ex della sfida Maggio a destra e in attacco Roberto Insigne. Per il resto spazio a Caprari e Lapadula. Gli azzurri potrebbero cambiare il modulo, sarà 4-3-3 con Osimhen al centro con Lozano e Mertens ai lati. Novità in difesa con Manolas e Ospina, mentre a centrocampo torna di nuovo Bakayoko.

Fonte: Corriere dello Sport