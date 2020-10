I voti del Cds all’attacco azzurro: Politano è l’unico che si mette in mostra

Ecco i voti del Corriere dello Sport all’attacco del Napoli. Del reparto offensivo di Ringhio solo Politano (voto 6,5) prova a rendersi pericoloso. Dalla corsia destra infatti l’ex Inter punta spesso l’avversario creando superiorità numerica. Per il resto Insigne entra bene (6 per il capitano), ma gli altri faticano anche nelle giocate più semplici.

Politano 6,5

Uno dei migliori anche nella serata peggiore del Napoli. Quella della prima sconfitta stagionale che lui prova a evitare fino a quando resta in campo: puntando l’uomo come quasi nessuno e cercando la soluzione personale con il classico sinistro al veleno.

Mertens 5,5

E’ il regista offensivo e il rifinitore, a maggior ragione in assenza di Insigne, e ha lo sguardo fisso su Osimhen: dialoga con lui, lo cerca, prova a innescarlo e a lanciarlo in verticale. Proprio come con l’Atalanta: ma questa volta sono briciole. Anche al tiro: nel primo tempo cerca il giro in area, il suo must, ma non gli dice bene.

Lozano 5

Dopo un tris di partite di ottimo livello, in grande crescendo, il Chucky si ferma: più d’un passo indietro nella sua posizione prediletta, sia negli affondi sia nei guizzi, nonostante l’opposizione debole. E nell’azione del gol olandese si fa infilare da Svensson.

Insigne (14’ st) 6

Non giocava dalla partita con il Genoa datata 27 settembre, quasi un mese: che sia tornato è una splendida notizia, certo, ma ieri era impossibile pretendere di più. Sia chiaro: entra e prova con grande tenacia a dipingere dalla sinistra, ma il pennello non incanta.

Osimhen 5

La giovane gazzella scatenata questa volta sembra un leone in gabbia: è sempre pericoloso quando parte e quando attacca gli spazi, sempre, ma la precisione al tiro ha fatto festa. Troppa.

Petagna (21’ st) 5,5

Entra e ci prova subito, di testa, ma alza sulla traversa. Aumenta il peso in area, ma non quello specifico: in mezzora, del resto, non si può pretendere la luna.