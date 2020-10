Il CdS vota il centrocampo azzurro: Non si salva nessuno

Ecco i voti de Corriere dello Sport al centrocampo del Napoli. Nessuna sufficienza per la linea mediana di Gattuso. I titolari Fabian e Lobotka non entrano mai in partita, mentre Demme e Bakayoko (entrati nella ripresa) non cambiano le cose.

Fabian 5,5

Il prologo è di quelli che autorizzano ad essere ottimisti. E anche molto. Nella ripresa, però, diminuiscono la frequenza dei giri e di conseguenza delle giocate: ed è il tramonto.

Lobotka 5

Comincia piuttosto bene da scudiero di Fabian: corsa e pressing, copertura, ma per caratteristiche non ha la capacità di fare il filtro che serve. E neanche di ricamare nel momento del bisogno.

Demme (21’ st) 5

Prova a mettere un po’ d’ordine, ma la ruggine è inevitabile.

Bakayoko (37’ st) sv

Una manciata di minuti e qualche traccia.