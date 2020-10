Domenica contro l’Udinese, esordio per l’ex Napoli Callejon nella Fiorentina

Nell’ultimo giorno di mercato la Fiorentina ha acquistato lo svincolato Callejon per sostituire il partente Chiesa, passato alla Juventus. L’ex esterno del Napoli è entrato nel finale contro lo Spezia, per cercare di dare una scossa alla gara, ma nulla di fatto. Il giocatore iberico è l’elemento che può dare la svolta al gioco dei viola, nei tagli in avanti e nel dare imprevedibilità al gioco di Iachini. Con calciatori del calibro di Ribery, Vlahovic, Cutrone e appunto Callejon, la squadra può fare meglio dei 4 punti in classifica.

Fonte: CdS