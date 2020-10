Domani al “C. Vigorito” confermati i mille spettatori per Benevento-Napoli

Il Sannio scrive a proposito di Benevento-Napoli, gara in programma domenica 25 ottobre alle 15, sfida valevole per la quinta giornata di campionato: “Nella giornata di ieri è arrivato infatti l’ok dal Gruppo Operativo di Sicurezza alla presenza dei mille spettatori per il derby contro gli azzurri di Gattuso in programma alle 15. Confermati i mille tagliandi disponibili, suddivisi in base all’organizzazione già proposta per le sfide della Strega contro l’Inter ed il Bologna, le prime della stagione giocate dal Benevento davanti ai propri tifosi: 500 in Tribuna, altrettanti nel settore Distinti”.

Fonte: Il Sannio