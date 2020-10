Di Marzio: “Milik ghiotta occasione per gennaio, Bakayoko invece…”

Gianluca Di Marzio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21, durante la trasmissione Giochiamo d’Anticipo: “Da Gattuso mi aspetto molti cambi di formazione: mancano pochi giorni a domenica, non sono convinto che con una rosa così ampia possano giocare sempre gli stessi”.

Il Napoli su Emerson Palmieri?

“Giuntoli è in continuo contatto con l’agente di Emerson Palmieri, ma principalmente per parlare di Arek Milik. Ci sono delle novità importanti sul polacco”.

Milik?

“Il centravanti polacco ha deciso di non volere aspettare un anno intero per andare via, potrebbe diventare una ghiotta occasione di mercato a gennaio. Penso che ci possano essere delle novità nelle prossime settimane. Maksimovic e Hysaj non hanno trovato accordo per il rinnovo, non penso che il Napoli ne stia facendo una questione vitale. Bakayoko dovrà venire incontro al Napoli se dovesse decidere di restare, visto l’ingaggio che percepisce dal Chelsea”.