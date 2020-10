Chiariello: “Il Napoli non mi è piaciuto. C’è stato un grande passo indietro”

Il giornalista Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21, nel corso della trasmissione Tutti in Europa: “Il Napoli non mi è piaciuto. C’è stato un grande passo indietro rispetto alle ultime partite. Credo però che al Napoli sia mancato un piano alternativo. Non ho capito le scelte finali di Gennaro Gattuso. Nel finale di gara perché non tenere in campo Osimhen e Petagna? Io avrei tenuto in campo Hirving Lozano. Avrei cercato di mettere al centro tanti cross con il messicano da un lato e Mario Rui dall’altro. Il Napoli invece ha fatto un possesso palla in orizzontale che non ha prodotto occasioni significative da rete nel finale di gara”.