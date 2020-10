CALCIO FEMMINILE – “Focolaio” nella Roma Primavera

Il Covid-19 è letale, non solo per quanto riguarda il calcio maschile, ma anche il femminile, compreso il settore giovanile. Nella Roma Primavera, di mister Melillo, recente vincente dello scudetto in finale contro la Juventus ci sono ben 14 casi di positività. Una sorta di focolaio, ma non nella zona di Trigoria, ma all’Acquacetosa. La prossima settimana si faranno nuovi tamponi con l’auspicio che si possano trovare esiti negativi.

Fonte: gazzetta.it