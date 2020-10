Sul proprio profilo Twitter il direttore Rai Enrico Varriale, ha commentato su Twitter la sconfitta del Napoli patita al San Paolo contro gli olandesi dell’AZ: “Brutto Napoli fallisce l’esordio in Europa League perdendo in casa contro l’AZ in emergenza causa COVID. Passo indietro evidente della squadra di Gattuso che fallisce un paio di buone occasioni e poi paga un’imperdonabile distrazione difensiva. Europa in salita”.