Dopo aver esordito con una sconfitta pesante a Lecce per 4-1, il Napoli Primavera di mister Emmanuel Cascione, non è sceso in campo contro il Pescara. Ora è anche ufficiale che gli azzurrini, a causa del Covid-19, non giocherà neanche nella trasferta contro la Reggina. Partita rinviata a data da destinarsi.

Fonte: mondoprimavera.com