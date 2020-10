Test Antigenici: Potrebbero essere aggiunti ai tamponi

ANTIGENICI LAST MINUTE

In via Rosellini viene anche seguita con attenzione l’evoluzione della vicenda del protocollo. Con le modifiche che la Figc sta per sottoporre al Cts. I medici della A avevano ipotizzato di seguire il protocollo Uefa (tampone a 24 ore dalla gara per la formazione di casa, due tamponi per chi va in trasferta). Ma siccome i test antigenici rapidi sono sempre più precisi, sta raccogliendo consensi l’idea di aggiungerli e farli svolgere il giorno stesso dell’incontro. Ai tamponi che in A vengono eseguiti a 48 ore dal match, si affiancherebbero questi test che danno una risposta in 15′-20′ e che potrebbero evitare ai positivi di andare in campo. Ribadita la necessità di creare una bolla in un’unica struttura in caso di una positività. Fonte: CdS