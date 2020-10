Stop Nazionali – De Laurentiis vuole chiederlo ufficialmente alla Uefa

Lo ha sempre ribadito, continua ad affermarlo che non è troppo il caso di andare in giro per l’Europa…Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha da tempo visto inopportuno l’impegno delle Nazionali in questo particolare momento storico. Visti gli ultimi sviluppi, scrive Il Mattino, ha già pensato di chiedere al Uefa di porre fine a questi viaggi: “Ed ovvio che De Laurentiis (ma non solo lui, non solo la Lega italiana) pensano di chiedere all’Uefa di evitare di far disputare le gare delle nazionali a novembre. Già le coppe, con i viaggi all’estero mentre i confini (anche quelli regionali) si sbarrano, sono fonte di ulteriori preoccupazioni”.