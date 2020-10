SKY – Politano: “Non siamo partiti bene, ma è mancato solo il gol”

Matteo Politano, esterno azzurro, a fine gara interviene ai microfoni Sky per commentare la partita contro gli olandesi dell’ Az Alkmaar: “Mancato gol e cattiveria, siamo arrabbiati per il risultato. Chiaro che non siamo partiti bene, fermo restando che ci hanno punito alla prima occasione. La prestazione c’è stata, già domenica avremo l’occasione di rifarci, poi anche in Europa League ci andremo a riprendere quanto tolto. La questione Covid non ci ha destabilizzato, noi dobbiamo giocare a calcio, come sappiamo fare…”