SKY – Gattuso: “Possesso sterile, potevamo starci una giornata…”

Rino Gattuso, allenatore del Napoli, commenta la sconfitta degli azzurri alla prima gara di Europa League: “E’ successo che queste partite non si perdono e noi le abbiamo persa. D’accordo, tanto possesso palla, ma sterile. Loro hanno fatto una partita “giusta”, sono stati bravi, noi sicuramente dovevamo fare di più; oggi, invece, si aveva la sensazione che ci potevamo stare una giornata, non avremmo segnato. A volte queste partite esistono, forse un po’ troppi complimenti, ma non ho visto nessun dai e vai, troppe palle sui piedi, non credo si tratti di stanchezza, i cambi ci sono stati…A volte si ha la sensazione che storie come quelle relative al Covid, paradossalmente diano qualcosa in più a livello motivazionale, io credo che la gara sia stata preparata bene, rifarei quel che ho fatto, ma la troppa sterilità ci ha penalizzato…”..