SKY – Di Lorenzo: “Mancato solo il risultato, ci rifaremo al più presto”

Commenta, ai microfoni, Sky, la sconfitta europea del Napoli, il difensore azzurro Giovanni Di Lorenzo: “Abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo giocato come ci dice il mister, la prestazione c’è stata, ma è mancato il risultato. Tra pochi giorni avremo subito la possibilità di rifarci, dispiace solo per aver cominciato male. No, non c’entra nulla la situazione emergenziale, non è quello che ha definito la gara, ormai siamo abituati a dover giocare con altri problemi. Il nostro girone è difficile, peccato la non vittoria in casa, ma è solo la prima partita, in Europa League vogliamo fare bene, ci teniamo. Dispiace, ripeto, il risultato, anche perchè abbiamo preso gol nell’ unica loro azione, visto che si sono difesi costantemente, tutti sotto la linea della palla, ma la partita sarà subito dimenticata, così come già è stata archiviata la gara con l’Atalanta…”