Perillo:”La premessa è che ovviamente Gattuso non è fesso, ha il polso della situazione”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Antonello Perillo, giornalista.

“Attacco contro l’AZ? Io penso che oggi forse vada schierato l’attacco migliore almeno nel primo tempo. Insigne non lo rischierei. La premessa è che ovviamente Gattuso non è fesso, ha il polso della situazione. Però considerando che domenica c’è un derby campano difficile, inserirei Insigne direttamente in quella partita. Petagna è un giocatore intelligente, fa salire la squadra. Vedo che davanti però c’è un’intesa straordinaria, proverei a chiudere la gara già nel primo tempo con Osimhen e alle sue spalle Mertens, straordinario come regista offensivo. Io da anni mi meraviglio del fatto che tantissime squadre facciano di tutto per conquistare un posto in Europa League per poi far giocare le riserve ed essere sbattute fuori. Il Napoli ha le carte in regola per puntare alla vittoria, si tratta del secondo trofeo europeo per importanza. Ieri Gattuso ha spiegato di voler fare un turnover moderato perché è stato scottato da quello che successe con il Milan, con i troppi cambi che snaturarono la squadra. E io trovo giusto fare solo 3-4 cambi”.