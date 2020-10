Oggi nuovi tamponi per l’Az Alkmaar. In rosa un figlio ed un nipote d’arte

L’Az Alkmaar, nonostante i 13 positivi tra calciatori e staff, è partito ieri per Napoli, con l’autorizzazione dell’ente locale in Olanda e all’arrivo nel capoluogo campano effettuati i tamponi, test negativi. Oggi se ne effettueranno altri, a poche ore dalla sfida contro gli azzurri di Gattuso. Arne Slot, tecnico dell’Az, analizza il momento dei suoi in vista della sfida in Europa League. “Sicuramente non sono stati giorni facili, si è vissuto in un clima strano, però siamo partiti con l’autorizzazione degli enti locali e dell’Uefa. Il Napoli? Hanno un attacco molto forte, un allenatore come Gattuso preparato, però anche noi siamo competitivi e schiereremo in campo una squadra che se la giocherà per gli interi novanta minuti”. Come curiosità ci sono in rosa il figlio d’arte di Ruud Gullit Maxim e il nipote di Johan Crujif Estelle

