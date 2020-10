Napoli – Riposa Bakayoko: Ecco chi giocherà al fianco di Fabian

IL CENTROCAMPO

NAPOLI – Tocca a Lobotka dal primo minuto, riposa Bakayoko che nella sua partita di esordio contro l’Atalanta era rimasto in campo 75 minuti. Lo slovacco giocherà con Fabian Ruiz, la coppia centrale di centrocampo davanti alla difesa a quattro. Doppio compito di protezione difensiva e di impostazione per i quattro giocatori offensivi. I due che dovranno dare equilibrio alla formazione contro l’Az e evitare pericolose ripartenze. Anche per Lobotka sarà l’esordio stagionale dal primo minuto, arrivò insieme a Demme nello scorso mercato di gennaio e riesce a garantire la doppia fase, quella che chiede Gattuso in maniera costante ai centrocampisti. Fonte: Il Mattino