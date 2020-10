Napoli/AZ – 30 anni dopo, un altro Gullit al San Paolo

Il Covid ha decimato l’Az Alkmaar, ma gran parte dei titolari sono sani e pronti per sfidare il Napoli al San Paolo.

La squadra olandese è arrivata in città con 19 tesserati e tra questi ci sono gli 11 che stasera Slot manderà in campo dal primo minuto. Confermato il 4-3-3, con il gioco passerà inevitabilmente dai piedi di Teun Koopmeiners, 22enne e già capitano e bandiera dell’Az. Alla luce delle tante assenze, Slot ha dovuto pescare dalle giovanili. Tra i nomi dei ragazzi olandesi spicca quello di Maxim Gullit, 19 anni e figlio d’arte. Suo padre Ruud, infatti, è stato una vera e propria leggenda del calcio olandese e in Italia ha lasciato ricordi dolcissimi dalle parti di Milano e ricordi decisamente più amari da quelle di Napoli. A distanza di 30 anni, quindi, un altro Gullit conoscerà il San Paolo. L’esordio tra i professionisti del figlio d’arte (che per parte di madre è anche pro nipote di Johan Cruijff) è avvenuto nel 2019, al 71′ di Twente-Jong AZ. A differenza di papà Ruud, Maxim è un difensore centrale.

Il Mattino