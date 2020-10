Meret-Ospina: Staffetta prevista per la sfida contro l’AZ

IL PORTIERE

Prosegue l’alternanza in porta, con l’Az toccherà a Meret che aveva giocato in campionato contro il Genoa e Ospina andrà in panchina. Gattuso andrà avanti così in questa stagione dando spazio a entrambi: il portiere colombiano garantisce esperienza ed è formidabile nel gioco con i piedi, Meret è uno dei giovani italiani più forti della serie A, in corsa per un posto agli Europei, e tra i pali mostra grande affidabilità. Il Napoli nel ruolo è ampiamente coperto e Ringhio potrà ruotare i suoi portieri anche alla luce dei tanti impegni tra campionato, Europa League e coppa Italia. Fonte: Il Mattino