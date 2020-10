Marchetti: “Hysaj vuole restare, ma dovrà trovare l’accordo economico. Per Emerson Palmieri dipende…”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista.

” L’ambizione del Napoli credo che sia quella di avere una dimensione europea di rilievo. Hysaj? A gennaio il Napoli lo può vendere ma sul discorso dei parametro zero serve fare una riflessione. Oggi ce ne sono tanti, per esempio Balotelli. Andare oggi a parametro zero però non vuol dire per forza andare a prendere soldi. Che io sappia vuole restare, serve però l’accordo economico. Bisogna però vedere se Hysaj verrà condotto a più miti consigli oppure se ha altre alternative e gli offrono quello che vuole lui. Non credo però che oggi ci siano società pronte a offrire a Hysaj quello che attualmente prende al Napoli.

Maksimovic? Credo che le tempistiche siano simili. Per il suo ruolo e per quanto fatto, credo che sia più ricercato sul mercato rispetto a Hysaj. Ha un range di scelta potenzialmente più ampio rispetto al suo compagno di squadra. Vale però lo stesso discorso fatto per l’albanese: non credo ci sia voglia di andare via. Quello del Napoli è un progetto ambizioso e interessante e loro due sono co-titolari nelle scelte di Gattuso e questo non potrà non pesare nella decisione dei ragazzi. Quindi è un discorso di trattativa e farle con il Napoli non è semplice. Il club mette in rischio anche di poterli perdere pur di mantenere le proprie condizioni.

Emerson Palmieri? Dipende dalla situazione di Hysaj. Fa gola a tante squadre, è un’opportunità. Nel caso credo che il Napoli terrà Hysaj, anche perché non è che l’italo-brasiliano guadagni meno. Milik si sta pentendo? Non lo so, io fossi in lui avrei fatto scelte diverse. Avrebbe potuto avere sicuramente un ruolo diverso, c’è l’Europeo alle porte. Gli auguri di trovare la sua strada, magari con un piccolo guadagno a gennaio per il Napoli. Non vedo però una situazione di semplice risoluzione. Liverpool su Koulibaly? E quando torna Van Dijk cosa fanno? Penso che vogliano fare qualcosa ma non credo che arriverà di questa entità, perché poi il giocatore ritornerà”.