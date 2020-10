Napoli: Un cambio previsto in difesa al fianco di Koulibaly

LA DIFESA

Un cambio certo: Maksimovic al posto di Manolas. Sarà l’esordio stagionale per il difensore serbo che ha il contratto in scadenza 2021 (come Hysaj) con il discorso del rinnovo che resta aperto a tutte le soluzioni: giocherà in coppia con Koulibaly, punto fermo, il vero valore aggiunto per il Napoli, il difensore franco-senegalese che è rimasto dopo le tante voci di una sua possibile cessione al Manchester City. E la sua presenza è fondamentale per la solidità del reparto difensivo testimoniata dai numeri: una sola rete al passivo nelle prime tre partite di campionato, quella di Lammers sabato scorso al San Paolo. Fonte: Il Mattino