LIVE EUROPA LEAGUE – Napoli-Az Alkmaar

Arbitro: Daniel Stefanski; Assistenti: Marcin Boniek (Pol) e Dawid Igor Golis (Pol); Quarto uomo: Damian Sylwestrzak (Pol)

Il twitter dell’Az Alkmaar svela quale maglia indosserà la maglia degli olandesi e della squadra di Gattuso.

Questo pomeriggio allo stadio San Paolo, fischio d’inizio alle ore 18,55, il Napoli esordirà in campo internazionale contro l’Az Alkmaar. Gli olandesi si presenteranno però con diverse defezioni per la positività al Covid-19 e non con buoni risultati in campionato. Per gli azzurri è l’occasione per vedere all’opera giocatori non ancora impiegato dal primo minuto, per iniziare al meglio anche in Europa League. Ilnapolionline.com vi terrà aggiornati in tempo reale.

La Redazione