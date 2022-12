(Grafico) Napoli/AZ Alkmaar, Gattuso effettuerà due cambi rispetto all’Atalanta, olandesi in campo con il 4-3-3

Questa sera alle ore 18,55 allo stadio San Paolo, esordio in campo europeo del Napoli contro l’Az Alkmaar, sfida valevole per la fase a gironi. Il tecnico degli azzurri Gattuso effettuerà due cambi: Maksimovic per Manolas e Lobotka al posto di Bakayoko. Per il resto quasi la stessa formazione che ha battuto l’Atalanta con il recupero di Insigne che partirà dalla panchina. La squadra olandese invece scenderà in campo con il 4-3-3, occhio al talento di Stengs e Karlsson.

