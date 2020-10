(Formazioni) Il Mattino: Gattuso non stravolge il Napoli, l’Az con il 4-3-3

Gattuso ricorda il passato e mette in campo una formazione da EL

L’allenatore dell’Az pensa alla partita e all’avversario: conferma il 4-3-3 e indica il Napoli come favorita del girone. «Abbiamo tutti i titolari che giocano bene insieme, non avrebbe senso cambiare. Il Napoli è tra le favorite anche per la vittoria della coppa. Ha un attacco fantastico che può fare la differenza, non solo grazie a Osimhen e poi hanno una grande attenzione in difesa. Li rispettiamo molto, non a caso l’anno scorso hanno giocato gli ottavi di Champions con il Barcellona».