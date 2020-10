Comincia in salita l’avventura europea del Napoli,. sconfitto in casa dall’ AZ Alkmaar. “Prestazione difficile nella costruzione del gioco, un po’ di pensieri riguardanti il Covid e un rigore non concesso a Lozano che sicuramente avrebbe cambiato la partita, ma tutto ciò non può bastare. Avendo negli occhi la squadra che ha annichilito l’Atalanta, si stenta a riconoscere gli azzurri…” E’ il commento dello studio Sky alla gara di Europa League del San Paolo, nelle parole di Riccardo Trevisani.