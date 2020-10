Comincia bene l’avventura in Europa League della Roma. I giallorossi vincono 2-1 in Svizzera con lo Young Boys nella prima giornata del gruppo A. Svizzeri in vantaggio con il rigore di Nsame nel primo tempo ma la squadra di Fonseca la ribalta nella ripresa con le reti di Bruno Peres (69′ min) e Kumbulla (73′ min). Con questo successo la Roma va in testa nel girone insieme al Cluj