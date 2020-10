Colpo grosso della Real Sociedad. Gli spagnoli vincono 1-0 in casa del Rijeka nell’altra partita del gruppo F del Napoli di Europa League. I baschi riescono a risolvere la partita al 93′ min con Bautista. Spagnoli in testa nel girone con l’AZ Alkmaar, adesso il Napoli sarà costretto a vincere in Spagna per tenere vive le speranze di qualificazione