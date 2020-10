EUROPA LEAGUE – Napoli-Az Alkmaar 0-1, i top e i flop della squadra azzurra

Il Napoli, dopo la gara vinta contro l’Atalanta, cercava conferme contro l’Az Alkmaar per dare continuità in campo internazionale. Nella prima frazione le occasioni sono poche, ma sono di marca azzurra. La prima è con Politano, parata laterale del portiere olandese. La più clamorosa però è con Mertens che su assist di Osimhen, spreca da ottima posizione. Nella ripresa gli ospiti al primo affondo passano, cross di Svenson e De Widt segna, male Koulibaly che si perde l’attaccante. La reazione è con Osimhen che di testa manda centralmente tra le braccia dell’estremo difensore. Nel finale tiro di Politano e deviazione della difesa avversaria. Una sconfitta che mette subito i partenopei nelle condizioni di non fallire, a cominciare dalla trasferta in Spagna contro la Real Sociedad. Ecco le pagelle della sfida del San Paolo.

Top

Di Lorenzo 6 – Il terzino ex Empoli ha come sempre dato tutto. Mette in mezzo un paio di cross in area e ci mette sempre del suo fino alla fine. Sfiora nel recupero il pareggio.

Mario Rui 6 – Il terzino portoghese entra a gara in corso e con il piglio giusto. Un paio di cross e come sempre si fa vedere in avanti. A questi livelli può essere l’arma in più per Gattuso.

Politano 6,5 – Il Napoli non ha giocato la solita partita in attacco, ma l’ex di Inter e Sassuolo è stato tra i più pericolosi. Bravo nel saltare l’uomo e sfiora anche la rete per bene due volte dal limite dell’area. La squadra poteva seguire il suo esempio.

Flop

Koulibaly 4,5 – Il difensore senegalese questa era è tornato a giocare male, davvero poco determinato e distratto. Liscia una palla dove l’avversario non ne approfitta e sul gol dell’Az guarda la palla. Come sempre gli manca la continuità.

Hysaj 5 – Il laterale albanese, dopo le buone prestazioni contro Genoa e Atalanta, stasera ha sofferto Karlsson e Svenson. Male in fase di spinta e sul gol si perde il suo avversario.

Lobotka 5 – Il mediano slovacco, da quando è a Napoli, non aveva giocato gare così opache. Stasera è apparso lento e macchinoso. Qualcosina meglio nella ripresa, ma davvero ancora non al 100%.

Mertens 5 – Il belga che è tra i flop è raro vederlo, ma stasera, oltre a non essere sembrato lucido nei passaggi, spreca la palla del vantaggio. Si demoralizza e non riesce ad incidere come vorrebbe. Succede anche al re del gol.

Osimhen 5,5 – La prestazione del nigeriano è stata a tratti anche buona, come sempre vivace. Purtroppo, rispetto alle gare precedenti, è apparso non vivace. Non segna di testa nel secondo tempo. Crescerà e queste sfide lo renderanno più forte.

A cura di Alessandro Sacco