ESCLUSIVA – I. Calabrese (Ottopagine): “Maggio e Roberto Insigne? Buone possibilità di vederli in campo contro il Napoli”

Il campionato di sere A è iniziato da poco, quindi ad oggi fare previsioni non è semplice, ma le premesse ci sono per il derby al “Ciro Vigorito” Benevento-Napoli, una partita davvero interessante. Ilnapolionline.com ha intervistato il collega di ottopagine.it Ivan Calabrese sulla sfida di domenica pomeriggio, ma non solo.

Domenica sconfitta per 5-2 contro la Roma, ma per lunghi tratti il Benevento ha dato segnali incoraggianti. Qual è la tua disamina del match? “Il Benevento se l’è giocata alla pari per buona parte della gara, poi dal rigore subito la squadra è calata e si perso per 5-2. Mister Pippo Inzaghi vuole sempre giocarsela in questa maniera, senza fare barricate, bisognerebbe evitare certe disattenzioni viste in queste prime giornate. L’importante è comunque vedere i sanniti in grado di giocarsela e vediamo alla fine di tirare le somme”.

Noi seguiamo il settore giovanile e ti vorrei chiedere le aspettative del vivaio del Benevento? “Purtroppo questa domenica non si sono potute giocare le partite Under 15 e 16 del derby Benevento-Napoli, a causa del Covid-19. Sulle aspettative dico che il club ha come sempre puntato sul vivaio, dove i risultati negli ultimi anni sono stati positivi. Basta vedere ad esempio l’Under 17 di mister Scarlato che prima della pandemia si stava ben comportando e anche questa stagione può fare bene. Vediamo anche i 2005 di mister Rocco che cercheranno di dare come sempre il massimo in campo e per la crescita del gruppo. Sui 2005 del tecnico Giuseppe Fusaro, quest’anno siamo in un girone a livello nazionale con squadre come: Fiorentina, Empoli, Roma e appunto il Napoli. Siamo certi che il mister saprà come sempre dare importanza al gioco collettivo per poter ottenere il massimo”.

Stasera ci sarà l’esordio in Europa League da parte del Napoli contro l’Az Alkmaar. A Benevento cosa si pensa degli azzurri di Gattuso? “Il Napoli visto contro l’Atalanta ha davvero fatto una grande prestazione. Si è visto un gioco fluido, veloce, con gli attaccanti che hanno fatto molto bene. Per il Benevento sarà una sfida molto difficile, si cercherà di giocare una partita propositiva come si è visto in questo inizio di stagione. Anche da noi c’è la sensazione che gli azzurri di mister Gattuso, possono giocarsela per i primi posti, anche se è presto per fare previsioni in merito. E’ chiaro che se queste sono le premesse, potranno dare filo da torcere e c’è curiosità anche per la sfida in campo internazionale”.

Secondo te contro il Napoli, mister Pippo Inzaghi farà giocare Cristian Maggio e Roberto Insigne? “Per quanto riguarda il primo (Cristian Maggio) sono quasi certo che potrà giocare dal primo minuto. A Roma si è preferito farlo partire dal primo minuto, per far giocare Frulon, mentre contro il Napoli scenderà in campo sulla fascia destra. Su Roberto Insigne invece penso che se la giocherà con Iago Falque. Il classe ’94 è entrato davvero bene in campo, ha messo spesso in difficoltà i giallorossi, saltando spesso l’uomo, mostrando una buona condizione fisica. Se si dovesse puntare su questo fattore, rispetto all’esperienza dell’ex Torino, ancora non al massimo, allora potrà giocare contro il fratello Lorenzo. Mi auguro che il capitano degli azzurri non giochi dal primo minuto, però la squadra partenopea ha diversi elementi che possono fare bene, come si è visto in queste prime sfide in campionato”.

Alessandro Sacco

