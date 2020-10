Dries Mertens: “Questo gruppo ha molta “fame”. Osimhen? Ha l’umiltà di imparare”

Nel corso della conferenza stampa di ieri pomeriggio alle ore 14,00 è intervenuto la punta del Napoli Dries Mertens sul momento della squadra in vista del debutto in Europa League. “Con questa maglia punto ancora a vincere e magari rinnovare per altri tre anni. In questo momento non è semplice non uscire di casa, anche per uno come me. Ad esempio quando ci sono state le nazionali, io volevo esserci in Belgio, ma in tempo di Covid-19 uno si adegua. Questo è un gruppo che ha molta fame, non so se è il più forte in assoluto, però c’è voglia di dare il massimo. Osimhen? Personalmente mi rende libero dalle marcature avversarie, però è un ragazzo umile di imparare e non solo. Rispetto allo scorso anno, riempiamo l’area di rigore come si è visto nelle prime partite. Stasera c’è l’esordio in Europa League contro l’Az Alkmaar, non sarà una sfida facile, visto che loro hanno giovani forti e possono metterci in difficoltà. Noi dovremo essere pronti quanto loro per non farci sorprendere”.

Fonte: CdS