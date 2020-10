Carnevale su Maradona: “Diego è pronto a tutto per amicizia”

Andrea Carnevale oggi è uno stimato dirigente del mondo del calcio. Anni fa, però, era un altrettanto stimato attaccante che il calcio lo giocava. Ha militato nel Napoli e con la squadra azzurra vinse lo scudetto, segnò il gol decisivo, divenne amico di Maradona. Proprio del Pibe de Oro parla in una sua intervista su La Repubblica: “Regalò a me e ai compagni di squadra una fedina d’oro in occasione del suo compleanno, fu un gesto bellissimo ma non l’unico. Diego spesso veniva a casa mia dopo gli allenamenti, il nostro rapporto di amicizia è proseguito anche dopo l’esperienza al Napoli. Nel 1999 andai con un amico al carnevale di Rio de Janeiro. Maradona era lì come testimonial. Lo cercai e lo raggiunsi in albergo, fu felicissimo di vedermi e voleva che stessi con lui durante la sfilata. Trovare i pass era quasi impossibile. Allora si mise al telefono e parlò con gli organizzatori, minacciando di andare via se non ne avessero trovati per me. Dopo un’ora arrivò tutto e partecipammo anche noi. Questo è Maradona: per l’amicizia avrebbe rinunciato anche al cachet”.