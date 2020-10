Caputi: “Il Napoli è un club ambizioso, Bakayoko e Osimhen colpi importanti”

Il giornalista Massimo Caputi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal: “Il Napoli è un club molto ambizioso. Come lo è diventato anche la sua squadra dopo l’ultimo mercato fatto. Ora come ora, la squadra parte con la consapevolezza di poter arrivare il più lontano possibile. E questo vale tanto per l’Europa League quanto per il campionato italiano di Serie A. Gennaro Gattuso allena una vera ‘corazzata’, una rosa di valore e puntellata con due acquisti che la dicono lunga. Victor Osumhen e Tiemouè Bakayoko, colpi importanti che dimostrano che il Napoli è una potenza sul piano economico. Sono stati fatti dei passi avanti enormi, adesso ci sono due giocatori forti per ogni ruolo”.