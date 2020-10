Bruscolotti: “Napoli troppo confusionario in attacco. Sul gol dell’Az è colpa di…”

L’ex capitano del Napoli, Giuseppe Bruscolotti, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Tutti in Europa, programma in onda su Canale 21: “C’è grande delusione in casa azzurra. Il Napoli si è impegnato tanto, ma mi è sembrato troppo confusionario in attacco. Non mi aspettavo un Napoli così. In occasione del goal dell’AZ, a mio avviso, il colpevole è Kalidou Koulibaly che ha perso la marcatura. Peccato che la solita disattenzione ci sia costata la sconfitta. L’AZ Alkmaar non ha fatto nulla di trascendentale, ma gli olandesi sono stati molto bravi a chiudere ogni varco alla compagine allenata da mister Gennaro Gattuso. I partenopei hanno tenuto il pallino del gioco, ma non sono riusciti a trovare lo spunto vincente per trovare la via della rete. Non me l’aspettavo, ripeto, ma mi auguro che sia solo un incidente di percorso e che il Napoli si possa riprendere quanto prima”.