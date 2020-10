Doppia seduta di lavoro per il Benevento. Questa mattina, gli uomini di mister Inzaghi sono stati divisi in due gruppi. Che alternativamente hanno svolto lavori di forza in palestra e tattica sul campo. Nel pomeriggio, invece, esercitazioni ad alta intensità con palla. La preparazione alla gara di domenica prossima contro il Napoli proseguirà nella giornata di domani. In agenda una sessione mattutina. Fonte: BeneventoCalcio.club