Ammessi in tremila per Rijeka/Real Sociedad

Ad attendere la Real Sociedad ci saranno i 3mila tifosi di casa, ammessi dalle autorità locali, e una squadra che, dopo essersi lasciata alle spalle gli ucraini del Kolo Kovalika e i danesi del Copenaghen, nei preliminari, non ha alcuna intenzione di vestire i panni della vittima sacrificale contro David Silva e compagni. «Per noi è un grande privilegio disputare questa partita contro la capolista del campionato spagnolo», l’ammissione del battagliero allenatore Simon Rozman, a ventiquattr’ore dal fischio d’inizio. «Siamo coscienti di vivere un sogno e ci presenteremo per dare il massimo. Giochiamo in casa e cercheremo di portare in campo una sana aggressività per mettere in difficoltà i nostri rivali”. Tra gli osservati speciali, il trequartista Franko Andrijasevic.

Le possibili formazioni