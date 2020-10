Amazon “invade” il mercato del calcio: i diritti sulla Champions

Nel triennio 2021-’24 le 16 migliori partite del mercoledì della Champions League e la finale della Supercoppa Europea saranno visibili in esclusiva su Amazon Prime Video. E’ questa la principale novità che filtra dall’assegnazione dei pacchetti dei diritti tv delle coppe europee delle prossime tre stagioni. Da Nyon non è arrivata (e non arriverà) un comunicato ufficiale per capire nel dettaglio chi trasmetterà tutte le gare. Saranno i singoli broadcaster che acquisteranno i diritti a fare le comunicazioni di rito. Sky e Mediaset, entrambe interessate a uno o più dei 4 pacchetti, sono indicate come favorite rispetto a Dazn e Rai, ma per il momento non hanno confermato l’acquisizione di una parte del prodotto. Il quadro magari sarà più chiaro nei prossimi giorni, ma una cosa è già certa: la media company della galassia di Comcast non potrà trasmettere in esclusiva tutti i match come successo per esempio in questa stagione sia per la decisione del Consiglio di Stato dello scorso giugno sia perché Amazon non ha nessuna intenzione di sublicenziare i propri diritti. L’OTT di Jeff Bezos, che ha preso

una parte della Champions anche in Germania, inserirà il suo pacchetto (che comprende anche gli highlights delle sfide del martedì e del mercoledì) nell’offerta Amazon Prime Video e, come successo in Inghilterra con le partite della Premier acquistate (20 più gli highlights), non farà pagare un sovrapprezzo agli abbonati. Il discorso magari sarà diverso se, quando saranno resi noti i pacchetti della A 2021-24, Amazon se ne aggiudicherà uno.

Fonte: CdS