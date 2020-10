Ieri pomeriggio il Benevento ha ripreso gli allenamenti in vista del derby di domenica alle ore 15,00 allo stadio “Ciro Vigorito” contro il Napoli. In avvio di seduta, i giallorossi hanno svolto esercizi di riscaldamento con mobilità e andature successivamente la squadra è stata divisa in due gruppi: lavoro di potenza aerobica per coloro che sono stati impiegati contro la Roma, partita a pressione per gli altri. Oggi riprenderanno gli allenamenti.

Fonte: beneventocalcioclub.com