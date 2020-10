Tra oggi e domani nuovo giro di tamponi in casa Napoli

I giocatori del Napoli continuano a sottoporsi a tamponi ravvicinati, tutto negativo il gruppo squadra a quello effettuato lunedì, ieri è stato comunicato l’esito dal club azzurro, con l’ultimo risultato reso noto in pomeriggio. Restano invece positivi al Covid-19 e in isolamento a casa Zielinski e Elmas che potranno riprendere gli allenamenti solo dopo l’esito negativo di un doppio tampone e quindi al momento entrambi continuano a essere indisponibili. Altri test per gli azzurri fissati per stamattina e domani alla vigilia della partita contro l’Az si conosceranno i risultati.

Fonte: Roberto Ventre il Mattino