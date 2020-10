Timore in Olanda per l’accoglienza che sarà riservata all’AZ

Superato l’impasse delle possibili decisioni della Uefa, in Olanda si è diffusa la preoccupazione circa l’accoglienza che l’Az riceverà una volta arrivato a Napoli. Non è certamente passato inosservato il precedente dello scorso 3 ottobre, quando gli azzurri sono stati bloccati dall’Asl locale al momento della partenza per Torino, dove il giorno dopo avrebbero dovuto affrontare la Juventus per il terzo turno del campionato di serie A. Questo, però, sarebbe un caso diverso, perché c’è un regolamento Uefa che è stato sottoscritto anche dall’Italia e che autorizza l’arrivo dei club stranieri. Ma non solo. Il protocollo parla chiaro: una volta arrivati in Italia, infatti, i giocatori e tutti i membri dello staff saranno sottoposti al tampone e fino al momento dell’esito resteranno in isolamento in albergo. La sede del ritiro degli olandesi è l’hotel Britannique, ed è lì che l’Az trascorrerà le ore di vigilia verso la partita contro il Napoli. Una volta arrivati i risultati dei test, e appurato il numero di giocatori negativi, la squadra si metterà in moto verso il San Paolo dove in serata sfiderà gli azzurri. Nella giornata di ieri anche il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli ha alzato la voce. «Napoli-Az Alkmaar non va giocata. La salute pubblica viene prima di ogni cosa e manderò una lettera all’Asl che dovrà intervenire per forza». B. Majorano Il Mattino