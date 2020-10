Serie A: La possibile formula dei play-off studiata dalla Lega

PLAYOFF

La post season tanto cara agli sport americani permetterebbe di tagliare il numero degli incontri attuali (380), una mossa necessaria se il campionato si dovesse fermare per qualche settimana. Quest’anno difficilmente gli Europei saranno rimandati di nuovo, ecco perché è necessario terminare la A entro fine maggio. I modelli di playoff studiati sono due, ma quello più gettonato, alla fine del girone d’andata, prevede che le prime 12 in classifica siano divise in due raggruppamenti per giocare match di andata e ritorno (in tutto 10 a testa). Alla fine dei due gruppi in stile Champions, le prime due di ogni raggruppamento accederebbero alle semifinali scudetto (partita secca) e poi alla finale. Naturalmente prevista anche una formula per i playout con gironi che decreterebbero le retrocesse. La Figc è favorevole. Adesso i club sono concentrati sull’operazione con la cordata di Cvc, ma del “paracadute” per salvare eventualmente la stagione (tema già trattato in consiglio di Lega) dovranno parlare in assemblea. Mettere d’accordo tutti sulla formula non sarà semplice. Fonte: CdS