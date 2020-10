Serie A: L’obiettivo è completare la stagione senza Piano B

SERIE A – Il piano B richiesto da Spadafora la Lega Serie A lo ha pronto da tempo e si chiama… playoff. In realtà, però, questa carta in via Rosellini vorrebbero giocarla solo in condizioni “disperate” perché l’obiettivo è concludere l’attuale campionato. Possibile? Dal Pino e De Siervo sono convinti che rispettando in maniera rigida il protocollo sottoscritto da tutte le squadre, solo un nuovo lockdown potrebbe impedire lo svolgimento della A. Anche perché a breve è probabile l’implemento del protocollo medico con l’obiettivo di individuare, grazie a test antigenici, i positivi il giorno stesso delle gare. Fonte: CdS